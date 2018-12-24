Фото: youtube.com
В сахалинском городе Корсаков построили для детей ледяной лабиринт без входа и выхода. Местные жители записали на видео странный аттракцион и опубликовали ролик в сети. Он вызвал большой общественный резонанс, пишет РИА Новости.
Горожане рассказывают, что дети забирались и выбирались из лабиринта при помощи стоящей рядом лавочки. При этом самым маленьким подобный трюк не удавался.
Позднее мэр Корсаковского района Тимур Магинский объяснил, что мастера хотели достроить лабиринт к открытию городской елки, однако не успели.
Магинский подчеркнул, что недоработка уже исправлена: у лабиринта есть вход и выход, а также появилась яркая подсветка.
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