Фото: nypost.com
Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам рассчитывает, что власти России поддержат поддержат его политические амбиции стать новым главой государства. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Bloomberg.
По данным агентства, в начале декабря представитель аль-Ислама встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передал через него письмо президенту российскому лидеру Владимиру Путину. В этом послании сын Каддафи "объяснил свое видение" ситуации в стране и попросил политической поддержки.
Сообщается, что аль-Ислам мог бы поучаствовать в национальных выборах, которые ООН хочет провести в следующем году. По словам источника Bloomberg, РФ пока не решила, будет ли поддерживать конкретного кандидата на выборах в Ливии.
Комментарии