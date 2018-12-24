Фото: omropfryslan.nl
В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители проводят проверку по факту противоправного поведения депутата райсовета. Об этом пишут "Новости Горного Алтая".
По предварительным данным, вечером 22 декабря депутаты распивали в местном кафе спиртное. После завершения застолья один из народных избранников вернулся в увеселительное заведение и продолжил праздновать наступление нового года. Спустя некоторое время ему принесли счет, но мужчина возмутился и отказался платить за выпитое лично им спиртное.
По словам потерпевших, после этого официант пригласила управляющую, которая стала увещевать нетрезвого депутата, в ответ на то, что он начал оскорблять присутствующих и ударил 40-летнюю женщину рукой по голове.
Выступавшая в тот вечер в кафе певица попробовала заступиться за женщину и сделала мужчине замечание. В ответ он попытался ударить певицу кулаком в лицо, но женщина увернулась, удар пришелся ей в плечо. Находившийся здесь 14-летний родственник одной из потерпевших попытался заступиться за женщин и призвал депутата к порядку, после чего народный избранник схватил молодого человека за одежду и ударил его дважды кулаком по лицу.
После этого потерпевшие убежали от разъяренного депутата, заперлись на кухне и сообщили об инциденте в полицию.
Сейчас полиция проводит проверку по заявлениям потерпевших, их направили на медосвидетельствование. Действия депутата могут оценить либо как административное правонарушение, либо как предусмотренное УК РФ преступление.
Источник издания сообщил, что речь идет о зампредседателя райсовета депутатов Юрии Корнееве.
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