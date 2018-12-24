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Известная корпорация из США Google не стала обжаловать назначенный Роскомнадзором штраф в 500 тысяч рублей за невыполнение российского законодательства по удалению из поисковой выдачи ссылок на запрещенные в РФ ресурсы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.
"Мы можем подтвердить, что решили не оспаривать штраф, заплатим его", — цитирует агентство сообщение компании.
Глава РКН Александр Жаров 11 декабря отметил, что ведомство оштрафовало Google на полмиллиона рублей за неисполнение законодательства РФ — неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) в установленный срок.
Согласно законодательству РФ операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого им нужно подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит список запрещенных интернет-ресурсов. Невыполнение данных требований образует состав административного правонарушения (ч.1 ст. 13.40 КоАП РФ). Санкция этой статьи предусматривает для юрлиц штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
В РКН отмечали, что назначена минимальная сумма штрафа за подобное нарушение. Жаров отмечал, что ведомство получило ответ от Google, в котором компания заявляет об исполнении законодательства РФ. По словам главы Роскомнадзора, в ведомстве видят, что фильтрация не осуществляется.
РКН продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения российского законодательства, уточнял Жаров. Если Google не будет исполнять требования законов России, то будет возбуждено второе административное дело.
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