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Правительство РФ уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал правовой информации.
Россияне теперь обязаны хранить не только оружие и патроны, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов в запирающихся на замок сейфах. Это могут быть как сейфовые или металлические шкафы из высокопрочных материалов, так и обитые железом деревянные ящики.
При этом владельцам необходимо исключить доступ посторонних к оружию.
В пояснительной записке сказано, что документ направлен на обеспечение общественной безопасности.
Аналогичные поправки хотят внести и в закон "Об оружии".
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