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Город федерального значения Севастополь и Республика Крым окончательно установят административную границу в следующем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Он добавил, что в вопросе установления границы между регионами не согласован всего один пункт из семи.
"Это Ялтинский заказник, который заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса. Для меня это не принципиально, но я услышал, как к этому относятся работники лесхоза, туристы и все остальные, поэтому был вынужден сказать, что да, теперь это принципиально", — приводит агентство слова Овсянникова.
Губернатор уточнил, что речь идет об участке земли в 20 или 30 гектаров. По его словам, окончательно границы установят в 2019 году.
"Это будет 100% в следующем году. Мы генплан не сможем утвердить без границ", — заключил глава региона.
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