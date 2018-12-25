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Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о планируемых тратах в размере 20 миллиардов рублей на внедрение системы блокировок Telegram. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на знакомый с деталями разработки проекта источник сообщила о планах РКН в следующем году реализовать новую систему блокировок сайтов и сервисов, включая Telegram, построенную на технологии DPI (глубокий анализ пакетов). Она предполагает анализ всего трафика, выделение из него пакетов, которые характерны для определенного сервиса, и их блокировку. Предварительно, общая стоимость системы оценена в 20 млрд рублей.
"Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали", — заявил Жаров.
Также он добавил, что Роскомнадзор не просил у Минфина 20 миллиардов рублей или какую-либо другую сумму.
В ответ на вопрос о платформе DPI Жаров заявил, что специалисты работают над более эффективными подходами к блокировке контента. При этом, подчеркнул он, рано "говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей"
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