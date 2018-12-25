Фото: council.gov.ru
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает избыточным и оскорбительным запрет учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярии. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак рассказал, что в конце ноября кабмин внес в Думу законопроект, распространяющие антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Эти стандарты могут также распространиться и на врачей с учителями, то есть для них будет введен запрет на получение подарков.
"Я считаю, что это избыточная мера, не нужно. Знаете, даже какая-то, я бы сказала, оскорбительная для педагогов", — заявила Матвиенко, признав, что есть регламентация, запрещающая принимать подарки свыше трех тысяч рублей, но напомнив о народных традициях. "Если родители хотят подарить конфеты учителю или там торт испечь принести, каким-то образом отблагодарить, за его внимание, за его отношение к детям. В конце концов, духи подарить, что здесь плохого? Не надо вот искать там, где не надо", — заявила спикер Совфеда.
Она призвала не перегибать. "Не надо дури, не надо такого унизительного отношения к людям, ну что это такое?". "Я против, считаю это избыточным неправильным, ненужным", — заключила Матвиенко.
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