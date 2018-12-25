Фото: topsweet.ru
В Думу внесен законопроект, который позволяет водителю самому выбирать, привязывать полис ОСАГО к нему самому или к машине. Об этом сообщает "Интерфакс".
Авторами поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и иные депутаты от ЛДПР.
Законопроект размещен в базе данных нижней палаты.
"Законопроект направлен на защиту интересов, как страхователей, так и иных участников дорожного движения, а также на повышение удобства при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", — подчеркивают его авторы.
В сопроводительных материалах они отмечают, что принятие поправок позволит россиянам выбирать, какой вид страхового полиса для них является наиболее практичным и экономически выгодным.
Нилов также отметил, что, несмотря на провозглашенную обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, этот вид обязательного страхования фактически осуществляется в отношении лишь конкретного автомобиля.
Комментарии