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Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил не называть РФ братским государством, поскольку отношения двух стран стали восприниматься иначе. Соответствующее заявление прозвучало на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, передает РБК.
Также Лукашенко отметил, что РФ является ключевым внешним партнером республики.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", — заявил он. Также глава Белоруссии напомнил, что в двустороннем формате подписаны многие соглашения "и на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине", но при этом не все они выполняются.
Кроме этого, Лукашенко отметил, что РФ отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр. По словам Лукашенко, на грядущих переговорах в Москве стороны должны ответить "на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году".
25 декабря пройдет встреча Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что темами встречи станут отношения между странами.
Минск пытается получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере: белорусские власти заявляли о суммах свыше 300 миллионов долларов. Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов утверждает, что Кремль не давал обещаний Белоруссии.
Комментарии
Правители приходят и уходят , а я считаю белорусов братским народом,также и украинский народ для меня братский, потому что мы - славяне. А вот кто сеет между нами рознь, вот это и есть отщепенцы. Но их век недолог!