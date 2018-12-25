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Минкомсвязь не считает глобальным трендом повышение тарифов на мобильную связь в России. Такое заявление сделал глава ведомства Константин Носков, пишет "Коммерсант" со ссылкой на РИА Новости.
При этом он заверил, что министерство разберется в причинах увеличения стоимость услуг сотовых операторов.
"Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой". Будем разбираться. Я думаю, это все-таки не глобальный тренд. Придем к тому, чтобы цены не росли",— цитирует издание слова Носкова.
Отмечается, что 21 декабря "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 сообщили клиентам, что стоимость тарифов вырастет с января следующего года. Операторы объяснили рост цен увеличением НДС. Изначально тарифы станут дороже на 1,6%, сообщают аналитики, однако в перспективе они могут вырасти на 10–20%.
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