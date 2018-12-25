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Самозанятым предложили выплачивать субсидии на открытие своего дела

, ИА "Амител"
По мнению сенатора, именно финансовые рычаги помогут наиболее эффективно решить вопросы самозанятости

Фото: yuristprav.ru

Сенатор Андрей Кутепов предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву выплачивать деньги на открытие своего дела тем самозанятым россиянам, которые решили выйти из тени и платить налоги, пишет "Парламентская газета".

По словам Кутепова, именно финансовые рычаги помогут наиболее эффективно решить вопросы самозанятости и снизить безработицу. В качестве положительного опыта сенатор приводит Карелию, где безработные, которым оказали поддержку в виде выплат на открытие дела, официально регистрируются и начинают платить налоги.

"Реализация Положения о порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи дала возможность более 380 гражданам организовать свое дело в сферах предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, ремонта и пошива одежды, ремонта бытовой техники и автотранспорта, других персональных услуг населению. Это те сферы, которые в настоящее время трудно легализуются самозанятыми", — рассказал Кутепов.

Сенатор предлагает запустить аналогичный проект за счет в том числе федеральных средств, так как сегодня регионам приходится самостоятельно нести нагрузку по развитию подобных программ.

"Прошу рассмотреть введение альтернативного эксперимента в одном из субъектов Российской Федерации, в рамках которого будет предложено рассмотреть модель легализации самозанятых через предоставление удобных финансовых мер поддержки безработным на открытие своего дела, с софинансированием указанной программы из средств федерального бюджета", — пишет сенатор Медведеву.

Также он просит рассмотреть возможность финансовой поддержки регионов из федерального бюджета на развитие программ занятости населения в целом.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.12.2018 09:30
- гость -

Все правильно, а то как их посчитать самозанятых, сначала субсидии дадут потом их с процентами взад + налоги куда ж без них!

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