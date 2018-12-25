Бутину до сих пор держат в изоляторе тюрьмы в США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина до сих пор находится в изоляторе американской тюрьмы, несмотря на то, что её должны были перевести оттуда 19 декабря, рассказал "Известиям" ее отец Валерий Бутин.
По его словам, у него недавно была возможность поговорить с дочерью по телефону.
"До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше", — сказал Бутин.
Он предположил, что наказание может продолжаться до следующего слушания, запланированного на 12 февраля.
По его словам, власти США пытаются оказывать давление на россиянку. Мария находится в камере 22 часа в сутки и может выходить из нее только ночью на два часа.
"Сама причина помещения Марии в одиночную камеру — просто абсурдна. Зачем ее нужно держать в изоляции от других? Чем она угрожает другим заключенным? У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны", — сказал Бутин.
Ранее Бутин заявил, что на протяжении почти недели не может связаться со своей дочерью.
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