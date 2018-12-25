Путину доложили, что в России перестали подменять треску минтаем

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о снижении доли фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции в стране, сообщается на сайте Кремля.
В частности, по словам Мантурова, в России полностью решены проблемы с поставками мороженой рыбы.
"Сокращению доли товаров с низкими потребительскими свойствами способствует и развитие Роскачества. Мы решили ряд серьезных проблем — в частности, по мороженой рыбе практически вышли в ноль (нарушений). Раньше вместо трески поставлялся минтай", — рассказал министр.
Кроме того, как он отметил, в легкой промышленности доля нелегальной продукции за три года снизилась на 10% — из серой зоны выведено около 375 миллиардов рублей.
Дальнейшее повышение прозрачности розницы Мантуров связывает с совершенствованием системы маркировки.
"Сейчас в обязательном порядке уже два года маркируются товары из меха. В эксперименте сейчас маркируются лекарственные средства, обувь и табак. До 2020 года правительством принята программа по внедрению обязательной маркировки по 12 наименованиям, а до 2024 года у нас планы охватить практически все товары массового спроса", — сообщил Мантуров.
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