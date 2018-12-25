Министр обороны Сергей Шойгу назвал российскую военную инфраструктуру в Арктике самой современной в мире, сообщает "РИА Новости".
"Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия", — отметил Шойгу.
Он уточнил, что нововведения касаются в том числе островов Земля Франца Иосифа и Врангеля, мыса Шмидта и Курил.
Неделей ранее глава Минобороны сообщил о планах завершить в 2019 году подготовку инфраструктуры для систем противовоздушной обороны на островах Врангеля и Среднем, а также мысе Шмидта.
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