Новак гарантировал поставку газа в Европу даже без Украины

Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Коммерсанту" заявил, что российская сторона гарантирует поставку газа в Европу по подписанным долгосрочным контрактам при любых обстоятельствах.
Новак ответил на вопрос, есть ли у России дополнительный план на случай, если к декабрю 2019 года не будет заключен новый контракт с Украиной по транзиту газа.
"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом", — заверил министр.
Также он заявил, что в 2018 году по долгосрочным экспортным контрактам "Газпрома" "выбирается уже максимальное годовое количество газа".
"То есть это означает необходимость заключения дополнительных трубопроводных контрактов, несмотря на то, что в Европу дополнительно пришел сжиженный газ", — отметил Новак.
Ранее президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что роль Украины в качестве транзитной страны остается стратегической для Евросоюза.
Комментарии
А как, если они трубу перекроют?
Так то хорошая новость, если соответствует действительности