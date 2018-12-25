На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург", рассказали "Известиям" в Росавтодоре.
Скоростной режим планируется изменить в Псковской области на 419–616-м км трассы М-9 "Балтия", 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. В Пермском крае разрешенная скорость будет увеличена на 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург).
Новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, после определения участка вносятся изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменяются дорожные знаки.
В 2018 году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 "Волга" в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 "Сортавала", рассказали в Росавтодоре.
Служба совместно с территориальными подразделениями ГИБДД постоянно анализирует возможность увеличения разрешенной скорости на разных участках. Для этого необходимо выполнить несколько условий, пояснили в Росавтодоре: например, разделенные транспортные и пешеходные потоки, искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, противоослепляющие экраны.
Сейчас, по данным Росавтодора, на шести федеральных трассах действует 20 участков с лимитом в 110 км/ч. Они есть на дорогах М-5 "Урал", Р-217 "Кавказ", А-370 "Уссури", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", А-350 Чита — Забайкальск на границе с Китаем.
В планах — разогнать до 110 км/ч и другие участки М-8, Р-217, М-5, А-370. Также пропускная способность может быть увеличена на участках дорог Р-22 "Каспий", А-289 Краснодар — Керчь, Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили в Росавтодоре.
Госкомпания "Автодор", которая управляет платными дорогами, готовит увеличение скорости до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 "Дон" и на некоторых участках М-11 Москва — Санкт-Петербург, сообщил "Известиям" представитель ГК. Сейчас разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 км/ч, по данным госкомпании, установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 — "Украина".
Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 км/ч снижает аварийность на трассах, полагают в пресс-службе "Автодора". "После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось", — отметили в компании.
Комментарии
разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч для снижения аварийности
Да, на 130 км/ч аварийность снижается
возможно повышение лимита до 130 км/ч
130+20=150 - неплохо, неплохо...
Надо сделать спецучастки в каждой области для любителей быстро ездить. Разрешенную скорость установить не менее 150 км/ч, в конце крутой поворот и бетонная стена. Вангую - через год аварийность резко пойдет на спад.
Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 км/ч снижает аварийность на трассах, полагают в пресс-службе "Автодора". "После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось"
что-то скромно умалчивается о наличие бетонного разделителя между полосами встречного движения, может быть дело не в повышение скорости, а в отсутствие обгонов...