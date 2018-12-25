Громкое дело экс-управделами губернатора Алтайского края ушло в суд

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Экс-руководитель Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов предстанет перед судом по обвинению в особо крупном взяточничестве и растрате в особо крупном размере.
Кроме того, скамья подсудимых ждет директора строительной компании за пособничество в совершении растраты.
Согласно версии следствия, еще в 2013 году чиновник обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как полагает следствие, Алексей Белобородов получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, как считает следствие, бывший руководитель управления делами при пособничестве директора растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств.
В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Также уточняется, что следствием наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более 70 миллионов рублей.
Отметим и то, что преступления были раскрыты сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Комментарии
Пожировал на народные деньги, теперь нужно немного посидеть в тюрьме
Сколько же бюджетных денег растрачивается. И это только один чиновник. И это только то, что удалось собрать/доказать. Страшно подумать, что же творится в пределах ВСЕЙ России. Вот вам и пенсионный возраст, вот вам и повышение налогов. Где же на вас всех напасешься? Как же нам вас всех вытянуть то и не пойти по миру?
А как же Карлин и Локтев ?
Это один человек , скольких он прикрыл?
Только расстрелы спасут Россию. Что бы каждая скотина знала, если возьмешь взятулечку или присвоишь государственные деньги, то не сядешь на 4 годика и выйдешь по УДО через 2 и можешь дальше миллионами пользоваться, а расстреляют тебя как собаку бешеную и конфискуют всё имущество у детей, жен, любовниц, родителей (нужное подчеркнуть).