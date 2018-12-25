Новак назвал условие, при котором цены на нефть упадут

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти значительно упадет, если "отпустить" добычу, предоставив странам возможность полностью использовать свой потенциал, пишет "Коммерсант".
"Важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом, для компаний. Можно, конечно, отпустить добычу, чтобы все страны использовали полностью свой потенциал, тогда цена на нефть значительно упадет", — сказал Новак.
Он подчеркнул, что в целом для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для некоторых стран-участниц соглашения ОПЕК+. По его мнению, в этом России помогают низкая себестоимость добычи нефти и слабый курс рубля.
"Другое дело, что в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы. Резкое падение цены могло бы отразиться на курсе рубля, повлиять на рост инфляции, создать неопределенности в экономике и затруднить планирование", — добавил Новак.
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