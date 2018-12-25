Силуанов рассказал о "больших претензиях" к работе Росстата

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к проводимым Федеральной службой государственной статистики расчетам реальных доходов населения есть "большие претензии", сообщает "РИА Новости".
"А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять", — сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что "качество счета этого показателя ужасно".
Силуанов предложил Росстату задействовать источники, находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы, у которой, в частности, есть все данные о розничных продажах.
По словам вице-премьера, Росстат до сих пор ведет подсчет показателей вручную, а информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники службы собирают с помощью съемки ценников в магазинах.
Вице-премьер добавил, что Росстат нуждается в реформировании и обновлении команды.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова.
Комментарии
Мультики научились рисовать! Сейчас "считать" правильно научат! И сказочно обогатится все население!(((((((((((((
а то
всенародно избранный на голубом глазу на всю страну говорит о росте реальных располагаемых доходов населения на 0,5 процента, а эти заявляют что реальные доходы российских граждан падают пятый год подряд
непорядок...
Вы можете иметь любое мнение, но одно должно быть совпадающим с мнением власти!
А чего это он поперек гаранта речи ведет? Тот вроде сказал, что все прекрасно, и все соответствует действительности.
У нас большие претензии к работе Силуанова. Этот жук предлагал повысить пенсионный возраст. Друг Кудрина, ужет нет прощения.
А чего это он поперек гаранта речи ведет?
уже не ведет , в Росстате новый руководитель))