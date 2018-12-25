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Столкновение грузовика ГАЗ с автомобилем Honda Odyssey произошло накануне в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом.
Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась в 12:30 24 декабря. "Предварительно установлено, что 28-летняя местная жительница, управляя автомобилем Honda Odyssey, двигалась со стороны пер. Гончарный в направлении пр. Коммунистический. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог женщина не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем ГАЗ-3309, движущимся по главной дороге, под управлением 52-летнего горожанина", — уточняют в полиции.
В результате ДТП в приемный покой республиканской детской больницы был доставлен малолетний пассажир автомобиля Honda, который находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве.
Медики установили, что в амбулаторном и стационарном лечении ребенок не нуждается.
"Этот случай является ярким примером, когда ребенка надежно защищает детское удерживающее устройство, использованием которого пренебрегают многие родители", — добавляют в МВД региона.
Комментарии
Что за желтушный заголовок? Так и пишите, что мамаша с ребёнком врезалась в грузовик, а не наоборот