Пенсионерка на Алтае не поддалась на уловку "ваш внук попал в беду"

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Бдительная алтайская пенсионерка не поддалась на уловку мошенника, заявившего, что ее внук попал в беду.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером на стационарный телефон 66-летней жительнице одного из населенных пунктов Кулундинского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук якобы, толкнув человека, разбил ему голову и теперь находится в полиции.
Мужчина добавил, что необходимо заплатить 50 тысяч рублей, чтобы внука отпустили.
Пенсионерка знала о подобных схемах мошенничества. Она прекратила разговор и обратилась в полицию.
По данному факту проводится проверка.
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