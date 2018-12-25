Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов заявил, что новогодняя традиция выпить под бой курантов бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, может нанести вред здоровью, сообщает "РИА Новости".
"Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", — сказал Морозов.
Он также уточнил, что потенциально такая традиция может вызвать отравление.
Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева отметила, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист максимально маленького размера.
Как рассказал заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской, традиция выпивать бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, скорее всего, позаимствована из США. В России, по словам специалиста, она пользуется популярностью у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.
Комментарии
Посыпать пеплом надо голову, если есть такова. Откуда в РОССИИ шампанское? Из провинции Франции? И сколько Россиянок смогут себе это позволить?