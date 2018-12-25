Варфоломей рассказал, что "взял у Порошенко конфеты" за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада", сообщает "РИА Новости".
Такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
"Сейчас, с радости автокефалии его (Порошенко) церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", — сказал патриарх.
Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю "новой церкви" на Украине Епифанию 6 января.
Комментарии
перешёл на Тёмную сторону, ведь там есть
печенькиконфетки
хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко
Неужели он реально это сказал и это не кремлевская пропаганда?
Константинопольский патриарх Варфоломей
а это не его травануть пытались?
Прочитал слово автокефалия сначала неправильно, буквы К и Ф переставились.
25.12.2018 12:42
гость
хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко
Неужели он реально это сказал и это не кремлевская пропаганда?
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А на "пошутил" у вас глаз не хватило прочесть ?
"Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" (с)
12:48
Вячеслав
Прочитал слово автокефалия сначала неправильно, буквы К и Ф переставились.
Плохой, плохой православный.
Вот зачем эту ..мм глупость .. публиковать ?
25.12.2018 12:49
Мать вашу !
А на "пошутил" у вас глаз не хватило прочесть ?
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Не только хватило, но это больше всего и покоробило, из-за него на Украине раскол среди верующих, начались захваты церквей, уже пролилась кровь и это только начало, а он пошутил. Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?
Самые страшные войны в истории человечества - религиозные
Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?
Подробней пожалуйста, кто и против кого воюет!?
25.12.2018 13:05
- гость -
Подробней пожалуйста, кто и против кого воюет!?
Позвоните знакомым на Украине, там в лучшем случае священникам угрожают тюрьмой, ну это уже было 100 лет назад, а в худшем угрожают физической расправой, вот это даже 100 лет назад опасались делать. Несколько храмов уже захвачено, описывают Печерскую Лавру и все только начинается. Есть уже физические контакты православных с нациками
Президент Украины добился раскола церкви, это прямое вмешательство государства в дела церкви. Я бы сказал, что это не светское государство, но Украина не государство. По всем признакам это колониальное образование
Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?
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О возможности религиозной войны заявлял Патриарх Кирилл в первую очередь ,но у вас она уже развязана , статистику по убитым раненным - в студию ,пож.
13:10
гость
Позвоните знакомым на Украине, там в лучшем случае священникам угрожают тюрьмой, ну это уже было 100 лет назад, а в худшем угрожают физической расправой, вот это даже 100 лет назад опасались делать. Несколько храмов уже захвачено, описывают Печерскую Лавру и все только начинается.
----
Вы звонили знакомым в Украину? Каким именно священникам и за что? 100 лет назад опасались делать? Вы серьёзно? Кем захвачено несколько храмов и что с ними делают?
Главный смысл содеянного Варфоломеем - раскол православия, усиление католичества, этой истории уже 2 тысячи лет, ничего нового
Проблема Варфоломея, что то что он творит, может делать только человек, которые реально не верит. Походу патриарх состарился и утратил веру, поэтому шутит про конфетки во время религиозного раскола
13:14
гость
Президент Украины добился раскола церкви, это прямое вмешательство государства в дела церкви.
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"это прямое вмешательство государства в дела церкви. " - что это? Грех смертный? Уголовное деяние?
13:18
гость
усиление католичества, этой истории уже 2 тысячи лет, ничего нового
Вы презираете католичество? Откуда у вас эта ненависть?
Почему на России столько визгов? Разве у верующих Украины украли Бога? Что изменится для верующих Украины, если их церковь не будет подчиняться ЗАО РПЦ МП?
А у Гундяева есть томос?..
13:18
гость
Проблема Варфоломея, что то что он творит, может делать только человек, которые реально не верит. Походу патриарх состарился и утратил веру, поэтому шутит про конфетки во время религиозного раскола
---
Нет, вы посмотрите на этого бывшего коммуниста!) Он начал наводить хулу на Варфоломея, за то что он не был коммунистом и не сотрудничал с КГБ.
13:10
гость
Вы звонили знакомым в Украину? Каким именно священникам и за что? 100 лет назад опасались делать? Вы серьёзно? Кем захвачено несколько храмов и что с ними делают?
----
Я звонил. Рассказали, что была новость в их СМИ, что минимум против трех священников возбуждены уголовные дела. Были столкновения с нациками, которые вообще являются католиками. Нацики выгоняли священников из церквей. Сейчас идет инвентаризация Печерской Лавры,это факт, ее передают Константинополю.100 лет назад этим занималась советская власть, все повторяется только на другом витке. А наезд католиков на православие начался 2 тысячи лет назад. Раскол православия это ослабление православия, усиление католической церкви
13:25
гость
Я звонил. Рассказали, что была новость в их СМИ, что минимум против трех священников возбуждены уголовные дела. Были столкновения с нациками, которые вообще являются католиками.
Предлагаешь поверить тебе на слово?
25.12.2018 13:23
- гость -
13:18
гость
Нет, вы посмотрите на этого бывшего коммуниста!) Он начал наводить хулу на Варфоломея, за то что он не был коммунистом и не сотрудничал с КГБ
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Я не был коммунистом, не успел КПСС развалился. Я ничего не добавил к сказанному про Варфоломея, он сам это сказал. Патриарх шутит, что он взял конфетки у президента за раскол православия - больше хулы на самого себя и придумать сложно
13:25
гость
Расскажи мне, что кардинально изменится для обычного украинского верующего?
25.12.2018 13:27
- гость -
Предлагаешь поверить тебе на слово?
Мне по хрену, веришь ты или нет, я общаюсь с теми, кто живет на Украине и знаю, какая там пенсия и по каким улицам ходят нацики с оружием. Есть факт - раскол православия, этому даже Варфоломей верит, но шутит по этому поводу, это тоже факт