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Варфоломей рассказал, что "взял у Порошенко конфеты" за автокефалию

, ИА "Амител"
Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю "новой церкви" на Украине 6 января

Фото: informburo.dn.ua

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада", сообщает "РИА Новости".

Такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.

"Сейчас, с радости автокефалии его (Порошенко) церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", — сказал патриарх. 

Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю "новой церкви" на Украине Епифанию 6 января.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.12.2018 12:24
Евгений

перешёл на Тёмную сторону, ведь там есть печеньки конфетки

0  0
25.12.2018 12:42
гость

хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко

Неужели он реально это сказал и это не кремлевская пропаганда?

0  0
25.12.2018 12:44
- гость -

Константинопольский патриарх Варфоломей

а это не его травануть пытались?

0  0
25.12.2018 12:48
Вячеслав

Прочитал слово автокефалия сначала неправильно, буквы К и Ф переставились.

0  0
25.12.2018 12:49
Мать вашу !

25.12.2018 12:42
гость
хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко

Неужели он реально это сказал и это не кремлевская пропаганда?
==================
А на "пошутил" у вас глаз не хватило прочесть ?

"Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" (с)

0  0
25.12.2018 12:55
- гость -

12:48
Вячеслав
Прочитал слово автокефалия сначала неправильно, буквы К и Ф переставились.

Плохой, плохой православный.

0  0
25.12.2018 12:58
Свидомый Хохол

Вот зачем эту ..мм глупость .. публиковать ?

0  0
25.12.2018 13:03
гость

25.12.2018 12:49
Мать вашу !
А на "пошутил" у вас глаз не хватило прочесть ?
==================
Не только хватило, но это больше всего и покоробило, из-за него на Украине раскол среди верующих, начались захваты церквей, уже пролилась кровь и это только начало, а он пошутил. Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?

0  0
25.12.2018 13:05
гость

Самые страшные войны в истории человечества - религиозные

0  0
25.12.2018 13:05
- гость -

Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?

Подробней пожалуйста, кто и против кого воюет!?

0  0
25.12.2018 13:10
гость

25.12.2018 13:05
- гость -
Подробней пожалуйста, кто и против кого воюет!?

Позвоните знакомым на Украине, там в лучшем случае священникам угрожают тюрьмой, ну это уже было 100 лет назад, а в худшем угрожают физической расправой, вот это даже 100 лет назад опасались делать. Несколько храмов уже захвачено, описывают Печерскую Лавру и все только начинается. Есть уже физические контакты православных с нациками

0  0
25.12.2018 13:14
гость

Президент Украины добился раскола церкви, это прямое вмешательство государства в дела церкви. Я бы сказал, что это не светское государство, но Украина не государство. По всем признакам это колониальное образование

0  0
25.12.2018 13:16
Мать вашу !

Он шутит по поводу развязанной им религиозной войны, он психически нездоров?
///
О возможности религиозной войны заявлял Патриарх Кирилл в первую очередь ,но у вас она уже развязана , статистику по убитым раненным - в студию ,пож.

0  0
25.12.2018 13:17
- гость -

13:10
гость
Позвоните знакомым на Украине, там в лучшем случае священникам угрожают тюрьмой, ну это уже было 100 лет назад, а в худшем угрожают физической расправой, вот это даже 100 лет назад опасались делать. Несколько храмов уже захвачено, описывают Печерскую Лавру и все только начинается.
----
Вы звонили знакомым в Украину? Каким именно священникам и за что? 100 лет назад опасались делать? Вы серьёзно? Кем захвачено несколько храмов и что с ними делают?

0  0
25.12.2018 13:18
гость

Главный смысл содеянного Варфоломеем - раскол православия, усиление католичества, этой истории уже 2 тысячи лет, ничего нового

0  0
25.12.2018 13:18
гость

Проблема Варфоломея, что то что он творит, может делать только человек, которые реально не верит. Походу патриарх состарился и утратил веру, поэтому шутит про конфетки во время религиозного раскола

0  0
25.12.2018 13:19
- гость -

13:14
гость
Президент Украины добился раскола церкви, это прямое вмешательство государства в дела церкви.
----
"это прямое вмешательство государства в дела церкви. " - что это? Грех смертный? Уголовное деяние?

0  0
25.12.2018 13:20
- гость -

13:18
гость
усиление католичества, этой истории уже 2 тысячи лет, ничего нового

Вы презираете католичество? Откуда у вас эта ненависть?

0  0
25.12.2018 13:21
- гость -

Почему на России столько визгов? Разве у верующих Украины украли Бога? Что изменится для верующих Украины, если их церковь не будет подчиняться ЗАО РПЦ МП?

0  0
25.12.2018 13:22
- гость -

А у Гундяева есть томос?..

0  0
25.12.2018 13:23
- гость -

13:18
гость
Проблема Варфоломея, что то что он творит, может делать только человек, которые реально не верит. Походу патриарх состарился и утратил веру, поэтому шутит про конфетки во время религиозного раскола
---
Нет, вы посмотрите на этого бывшего коммуниста!) Он начал наводить хулу на Варфоломея, за то что он не был коммунистом и не сотрудничал с КГБ.

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