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Партия видит всё: глава исполкома "Единой России" на Алтае о кадрах

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Денис Голобородько рассказал о том, как партия работает со своими членами и сторонниками

Фото: er.ru

"Единая Россия" заинтересована в качественной работе своих депутатов, а потому планирует организовать контроль за их взаимодействием с населением. Кроме того, около 20% членов партии в регионе скоро могут потерять свои партбилеты по итогам прошедшего аудита. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал депутат краевого парламента, глава исполкома регионального отделения партии Денис Голобородько.

По его словам, в Алтайском крае в партии состоят 29,8 тысячи человек, ещё 19,7 тысячи являются сторонниками, партия имеет более 5 тысяч депутатов (80% всех мандатов) всех уровней представительной власти в регионе. Работает 69 местных отделений в каждом городе и районе и 1342 первичных отделения. Сейчас партия начинает работу по обновлению рядов. Распрощаться придется не только с теми, кто переехал, но и теми, кто никак с партией не взаимодействует — всего по итогам проведенного аудита будет снято с партийного учета порядка 20% членов партии. Потери будут восполнены за счет приглашения в ряды партийцев наиболее активных сторонников и беспартийных членов фракций в представительных органах, уточнил собеседник.

Одним из поводов для исключения членов партии в дальнейшем может стать новая норма в Уставе, регулирующая принципы деятельности члена и сторонника партии. Этические нормы включают следующие пункты: относиться к людям и их проблемам с уважением, помогать в защите прав граждан, исключать действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, быть нетерпимым к попыткам искажения истории России, придерживаться личной скромности, открыто отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии и придерживаться линии партии, выполнять взятые на себя обязательства.

"Неисполнение этих норм, ненадлежащее поведение может повлечь лишение членства в партии. По дискредитирующим партию основаниям местные, региональные политсоветы могли и раньше принять такое решение. Но теперь они прописаны более четко", — сказал Денис Голобородько.

Например, в регионе были случаи, когда член партии пытался одновременно войти и в другую партию.

Относительно деятельности депутатов Денис Голобородько поделился, что партия отслеживает не только количественные, но и качественные показатели их работы. В региональных общественных приемных есть базы данных, где ведется учет всех обращений. На ответ обратившемуся или решение его проблемы у депутата есть 30 дней. И в системе видно, смог ли депутат реально помочь человеку, если такое вообще было возможно, или нет.

Также Денис Голобородько рассказал, как в партии проводится ротация, проходит ли громко анонсированная перезагрузка регионального отделения, о планах по составлению рейтинга депутатов, о запуске сервиса для жителей страны, где можно указать свой адрес и узнать, кто является депутатом в данной территории от местного до федерального уровня с его контактами. И ответил на вопрос, не слишком ли партия забюрократизирована.

"Нет. Партия большая, и в ней должны быть правила. Но что касается мобильности, то да, есть куда расти. Например, использование электронной подписи для голосования, какие-то решения принимать заочно. Думаю, что так и будет через какое-то время", — отметил Денис Голобородько.

Весь эфир программы "Тема дня" с участием Дениса Голобородько на радио Эхо Москвы в Барнауле можно послушать прямо здесь

Слушайте Эхо Москвы в Барнауле на 69.11 УКВ или по ссылке.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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