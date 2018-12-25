Фото: vjezdnoy-znak.livejournal.com
Подробности о землетрясении, которое произошло минувшей ночью в Алтайском крае, сообщил порталу Amic.ru заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Алексей Еманов. Эксперт отметил, что, по уточненным данным, магнитуда сейсмического события составила 4,2, а не 3,9, как сообщалось ранее.
По словам Алексея Еманова, подземный толчок имеет природный характер. Говоря о местности, где произошло сейсмособытие, собеседник нашего издания указал, что здесь землетрясения не являются частыми, но время от времени все же происходят.
Эксперт добавил, что в целом к этой зоне сейсмической активности относятся землетрясения, которые фиксируются в районе Камня-на-Оби. И в этом районе в последний раз подземный толчок регистрировался около месяца назад.
Также Алексей Еманов отметил, что жители ближайших населенных пунктов, очевидно, чувствовали колебания. Следует уточнить, что буквально в четырех километрах от эпицентра ночного землетрясения находится село Зыково, а в 15 километрах располагается Панкрушиха.
Комментарии