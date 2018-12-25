Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ главы Республики Беларусь Александра Лукашенко называть Россию "братским государством", сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентом Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются", — сказал Песков накануне.
Он также подчеркнул, что президенты, как он надеется, будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить.
Отметим, что во вторник, 25 декабря, у Лукашенко запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
24 декабря, во время совещания по актуальным вопросам сотрудничества Минска с Москвой, Лукашенко заявил, что Россия является ключевым внешним партнером Беларуси, но при этом уже не братским государством.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — сказал Лукашенко.
Комментарии
Лукашенко - президент мужик!!!
а письков это кто ???