Сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита написал в своем Instagram, что вечеринки в московском клубе Secret Room на следующий день после трагедии на шахте в Соликамске не было, а видео с тусовки, опубликованное Telegram-каналом Mash, сфабриковано, пишет Znak.com.
По данным Mash, 23 декабря в столичном клубе Secret Room на тусовке, организованной Мазепиным-младшим, молодые люди танцевали и подпевали выступавшему рэперу, после чего поехали кататься по ночной Москве. В машине они пели песню Элджея "Ребенок, рожденный сиять". Среди гостей были известные блогеры. За день до этого — 22 декабря — на шахте "Уралкалия" в Соликамске произошел пожар. Девять рабочих погибли, восьмерым удалось выбраться на поверхность. 24 декабря было объявлено днем траура в Пермском крае.
"Обращаюсь к мародерам, которые хотят нагреться на трагедии на шахте "Уралкалия". Девять человек погибли, а вы их размениваете на деньги. Поясняю. Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего инстаграма за последние 2 недели. Сейчас доброжелатели выдают, что это съемки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично — это ложь и не имеет никакого отношения к действительности. Ну а тем, кто спекулирует на этой трагедии — дам один совет. Боритесь с моим отцом или со мной открыто, а не спрятавшись за анонимные телеграм-каналы", — написал Никита.
Между тем "Мисс Россия — 2015" София Никитчук, которая также была запечатлена на видео, подтвердила, что на вечеринке в ночь на 24 декабря была, но пояснила, что с Мазепиным не знакома, сообщает портал Е1.ru.
София, которая недавно стала помощником депутата Госдумы, также рассказала, что в тот вечер еще не знала о трагедии в Соликамске: "Понимаю и признаю тот факт, что находилась в этом заведении, когда в стране случился такой ужас. Сейчас можно много говорить, но в момент моего пребывания там я попросту не знала о произошедшем, что, конечно же, меня никак не оправдывает".
Сам Mash уже ответил на опровержение Никиты: "Так, у нас тут сын топа "Уралкалия" немножечко врет. Видео нарезано из его личных сторис, и даже клуб отметил его в своем аккаунте, и даже остальные участники вечеринки ничего не отрицают. И кстати, мы не анонимные".
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