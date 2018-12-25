Фото: tumenpro.ru
Светофоры отключат на трех перекрестках в центре Барнаула днем во вторник, 25 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В связи с проведением плановых ремонтных работ будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках улично-дорожной сети города:
- проспект Комсомольский — улица Советская (с 13:30 до 15:00);
- проспект Комсомольский — улица Союза Республик (с 13:30 до 15:00);
- проспект Комсомольский — улица Профинтерна (с 15:00 до 16:00).
Участникам дорожного движения следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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