Фото: "Алтайский спорт"
Комиссия регионального управления спорта и молодёжной политики подвела итоги ежегодного конкурса "Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края". Спортсменом номер один в этом году назван заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска. Ему будет вручен приз "Олимпийская доблесть Алтайского края". Таким образом, Каменский вернул себе этот титул, который он получал в 2016 году. В прошлом году титул достался легкоатлету Сергею Шубенкову.
Нынешний сезон для бийчанина стал по-настоящему триумфальным. Он привёз три медали с чемпионата мира — два золота и серебро, с чемпионата Европы — тоже медаль высшей пробы. Кроме того, в его активе победы на чемпионате России и этапах Кубка мира. Причем бийский спортсмен с успехом стрелял как из пневматической винтовки, так и из малокалиберной; как в личных соревнованиях, так и командных. Кроме того, Сергей Каменский стал одним из доверенных лиц президента Владимира Путина на мартовских выборах. Тренер стрелка — Игорь Каменский — также вошел в пятерку лучших тренеров по итогам года.
Среди других спортсменов в 10-ку лучших вошли сразу несколько гребцов — Ирина Андреева, Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов, Артем Пискун, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер, конькобежец Виктор Муштаков, борец Виталий Щур. Среди неолимпийских видов спорта лучшими назвали Сергея Боляхина, Екатерину Гусеву, Дмитрия Золотова. Награду "Олимпийская надежда" получили Алиса Беккер, Валерия Воронцова, Сергей Найдин.
Награда "лучший тренер" присуждена Артемию Гельманову, Игорю Каменскому, Сергею Клевцову, Аркадию Конюхову, Елене Соколовой. Лучшей командой года стала футбольная команда ампутантов "Динамо-Алтай" — победитель чемпионата России 2018 года.
Комментарии
Если хочешь жить легко и к начальству близко , держи .опу высоко , а голову - низко!
В данном случае вполне заслуженная оценка позиции низкого старта спортсмена.