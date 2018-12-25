В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) "Планета".
Отмечается, что соответствующий вывод ученым помогли сделать данные, полученные японским метеоспутником Himawari-8. В то же время снимки земной поверхности спутником Sentinel-2А европейской космической группировки позволили выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие в непосредственной близости от русла реки Бурея в период с 9 по 12 декабря.
"На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушка). Об отсутствии можно судить по четкому, близкому к прямоугольному, более темному контуру", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Сети появилась информация о якобы имевшем место падении метеорита в Хабаровском крае, в результате чего была снесена вершина сопки, и обрушившаяся скала перекрыла русло Буреи. Позже информацию о метеорите на Бурейской ГЭС опровергли.
Комментарии
Это гиперболоид инженера Гарина - я в книжке читал.
это мериканцы новое оружие испытывают: не будем слушаться - перекроют воду)