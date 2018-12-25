Сотрудники полиции и Росгвардии задержали утром во вторник, 25 декабря, в частном доме города Куйбышев Новосибирской области опасного 63-летнего рецидивиста Виктора Мошкова, который на прошлой неделе сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, куда был направлен по решению суда, передает ТАСС.
"Сегодня в Куйбышеве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали находящегося в розыске социально опасного гражданина — Мошкова Виктора Андреевича 1955 года рождения, который 17 декабря самовольно покинул психиатрическую больницу в Кировском районе Новосибирска", — сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В поимке беглеца задействовали все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Проверялись несколько мест, где он может находиться. В результате Мошкова задержали утром во вторник в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался от полиции.
Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по факту халатности со стороны сотрудников психиатрической больницы. Из лечебницы Мошков скрылся через окно, подпилив металлические решетки.
Мошков ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, а в марте 2018 года решением суда был направлен на принудительное лечение. В последний раз он обвинялся в торговле людьми, убийствах, кражах и незаконном изготовлении оружия. Данные о причинах нахождения Мошкова в психбольнице силовики не раскрывают.
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