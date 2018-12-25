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Вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров зарезали в Тольятти

, ИА "Амител"
В начале декабря девушка вернулась из Саранска с соревнований "Резерв России"

Фото: choiz.me

В воскресенье вечером, 23 декабря, на пустыре в Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки, скончавшейся от колото-резаных ранений шеи и туловища, сообщает Znak.com

По данным портала TLTgorod, погибшая была мастером спорта по плаванию, в прошлом году она завоевала серебряную медаль в первенстве России среди юниоров.

По предварительной версии следователей, в совершении убийства подозревается знакомый девушки — 16-летний местный житель.

Отмечается, что во время ссоры он нанес спортсменке несколько ножевых ранений, из-за чего она скончалась. Подростка задержали, в данный момент ему выбирается мера пресечения, заявили в СУ СКР по Самарской области.

В начале декабря девушка вернулась из Саранска с соревнований "Резерв России".

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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