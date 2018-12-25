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Трофейную технику Третьего рейха переплавят на храм Вооруженных сил РФ

, ИА "Амител"
Чтобы каждый квадратный метр храма был символичным

Фото: pravoslavie.ru

Трофейную технику Третьего рейха переплавят на ступени главного храма Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", — заявил глава Минобороны.

Вместимость главного храма ВС России, который строят в городском поселении Кубинка в Подмосковье, составит порядка 6 тысяч человек. В храмовый комплекс войдут классы для работы с военным духовенством, методический центр, лекторий, конференц-зал и вспомогательные помещения храма. 

Храм планируют возвести к 2020 году к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Изображения будущего храма опубликованы на специальном сайте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.12.2018 15:32
- гость -

нахрена?

0  0
25.12.2018 15:33
Дядька

Угу, а в кино будут снимать розовые надувные тигры.

0  0
25.12.2018 15:34
- гость -

Маразм крепчал...

0  0
25.12.2018 15:35
- гость -

Решили весь музей в Кубинке пустить на еврейские побрякушки?

0  0
25.12.2018 16:10
- гость -

А Томос то есть?

0  0
25.12.2018 16:42
- гость -

когда уже там Путину статую будут строить?

0  0
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