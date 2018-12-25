Трофейную технику Третьего рейха переплавят на храм Вооруженных сил РФ

Трофейную технику Третьего рейха переплавят на ступени главного храма Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", — заявил глава Минобороны.
Вместимость главного храма ВС России, который строят в городском поселении Кубинка в Подмосковье, составит порядка 6 тысяч человек. В храмовый комплекс войдут классы для работы с военным духовенством, методический центр, лекторий, конференц-зал и вспомогательные помещения храма.
Храм планируют возвести к 2020 году к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Изображения будущего храма опубликованы на специальном сайте.
Комментарии
нахрена?
Угу, а в кино будут снимать розовые надувные тигры.
Маразм крепчал...
Решили весь музей в Кубинке пустить на еврейские побрякушки?
А Томос то есть?