Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задача регулятора — сделать выгодным хранение сбережений в России в рублях, пишет "Российская газета".
"Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чем ему выгодно хранить сбережения. Наша задача — сделать так, чтобы ему было выгодно хранить в рублях", — сказала Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".
Для этого Центробанк старается сдерживать инфляцию, которая может обесценить сбережения и снизить покупательскую способность зарплат.
"Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран", — подчеркнула Набиуллина.
Отмечается, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России к концу ноября составляла 7,32%, инфляция — 3,8%. Реальная процентная ставка составляет в среднем 3,52%.
Комментарии
ха-ха, денежная единица которая за время существования современной России только падала по отношению к мировым валютам, вдруг станет выгодной??? они там явно что то употребляют или в каком то другом мире живут
да они вообще народ , живущий за пределами Москвы, не воспринимают. Ну нормальный человек может осознать, как пенсионеру жить на 10000т р
хочется плюнуть в ....и валить куда подальше.
А ведь это очень просто сделать, если подумать. Надо всего лишь сделать невыгодными сбережения в других валютах.
Первое правило рынка - послушай Набиуллину и сделай наоборот