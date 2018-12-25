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Новогодние праздники внесут коррективы в расписание ряда пригородных поездов на Алтае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Так, 29 декабря назначаются электропоезда:
- №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
- №6101 Депо – Барнаул (отправление 7:01, прибытие в 7:40);
- №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).
30 декабря 2018 года отменяется электропоезд:
- №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
31 декабря 2018 года назначается электропоезд:
- №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
31 декабря 2018 года отменяются электропоезда:
- №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
- №6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).
1 января 2019 года отменяются пригородные поезда:
- №6001 Озерки – Барнаул (отправление 5:35, прибытие в 6:55);
- №6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43);
- №6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21).
- №6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);
- №6222 Барнаул – Тягун (отправление в 6:59, прибытие в 10:07);
- №6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);
- №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 8:04, прибытие в 12:06);
- №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36);
- №6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:25, прибытие в 7:05).
С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года отменяются электропоезда:
- №6021 Озерки – Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56);
- №6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:01, прибытие в 07:40);
- №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).
3 января 2019 года и 8 января 2019 года назначаются пригородные поезда:
- №6111 Барнаул – Ребриха (отправление со ст. Барнаул в 8:04, прибытие в 12:06);
- №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).
6 января 2019 года отменяется электропоезд:
- №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
7 января 2019 года назначается электропоезд:
- №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
7 января 2019 года отменяется электропоезд:
- №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
8 января 2019 года назначается электропоезд:
- №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
9 января 2019 года назначается электропоезд:
- №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
9 января 2019 года отменяется электропоезд:
- №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 10 января 2019 года расписание пригородного сообщения будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.
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