Шайба Овечкина признана лучшей в НХЛ по итогам 2018 года

Шайба российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" в марте победил "Виннипег Джетс" со счетом 3:2. Овечкин в этом матче забросил две шайбы, которые стали 599-й и 600-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Именно 600-я шайба Овечкина была признана лучшей в текущем году.
Десятка лучших голов выглядит следующим образом:
10. Майк Мэтисон ("Флорида Пантерз")
9. Деванте Смит-Пелли ("Вашингтон")
8. Сидни Кросби ("Питтсбург")
7. Блэйк Коулмэн ("Нью-Джерси Дэвилз")
6. Тайлер Питлик ("Даллас СТарз")
5. Вильям Карлссон ("Вегас Голден Найтс")
4. Патрик Лайне ("Виннипег")
3. Ларс Эллер ("Вашингтон")
2. Сидни Кросби ("Питтсбург")
1. Александр Овечкин ("Вашингтон")
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