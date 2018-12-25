Фото: Amic.ru
Администрация Барнаула ищет тех, кто к 17 января построит Крещенский городок на Речном вокзале. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок. На вокзале должна появиться снежная часовня, иордань, место освящения воды. Общая стоимость работ оценивается в 696 тысяч рублей.
Как следует из данных на аукционе, работы по устройству снежной часовни, иордани, места освящения воды, очистке территории от снега, выравниванию площадки, заливу водой должны быть выполнены до 17 января 2019 года включительно. Также к этой дате должны быть установлены рядом четыре биотуалета. Победитель аукциона также к 23 января обязан провести демонтаж места освящения воды, снежной часовни, иордани.
Подрядчик станет известен уже 9 января после новогодних каникул. Скорее всего, как и в прошлые разы, победителем станет муниципальное предприятие "Автодорстрой". Именно оно, к слову, возводит не первый год крещенские городки, а также снежный городок на площади Сахарова.
Также, скорее всего, в Барнауле появится прорубь для купания на Крещение на озере Пионерском в селе Казенная Заимка.
По традиции, крестный ход в столице Алтайского края всегда проходит 19 января в 11.00 от Знаменского храма (ул. Большая Олонская, 24) до Речного вокзала. Его возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Присоединиться могут все желающие.
Комментарии
То есть банкет за счет налогоплательщиков? И после этого верующие еще подают в суд за оскорбление их чувств по поводу и без? Н-да...
С какого хрена за счет бюджета то, пусть вон РПЦ и строит, далеко не бедная контора
церковь отделена от государства, кто дал право городским властям тратить деньги на верящих в бога, пусть верующие скидываются и сами строят чего там им надобно, а все остальное - нецелевое использование бюджетных средств, где прокуратура или онЕ тоже верующие в бога? Тогда почему не запретят аборты за гос. счет, аборт по православному приравнивается к убийству.....зазеркалье, хочется плюнуть в ....и валить куда подальше.
должно быть так:
прихожане жертвуют церкви, церковь на эти средства устраивает для заинтересованных крещенский городок, по согласованию с городскими властями.
какого х...рена, спрашивается?