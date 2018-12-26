Если вы бываете в столице нашей Родины, уже посетили все ее достопримечательности и не знаете, куда сходить еще, рискните посетить иммерсивное шоу "Вернувшиеся". Его премьера состоялась 1 декабря 2016 года. Шоу "Вернувшиеся" в Москве собирает аншлаг, притягивает внимание любителей острых ощущений. Наш журналист Ася Хлыновская побывала на шоу и теперь считает его своим самым главным культурным приключением года.

…В полушаге от меня в наполненной грязной водой ванной мужчина с черной бородой топит изящную женщину, брызги летят прямо на меня, и я не знаю, что делать. Чуть позже юный и прекрасный художник со всей силы ударяет по стене кулаком — всего в паре сантиметров выше моей головы. Через час бородач уже нежен — он трогательно качает на руках свернутого из тряпицы малыша, а потом с невероятной осторожностью передает его мне на руки и полными слез глазами просит положить его в люльку… Все это по-настоящему произошло со мной в Москве недавно, в старинном особняке в Дашковом переулке, 5. Проще говоря, я оказалась в доме с привидениями.

Один мой знакомый, провожая меня в командировку в Москву, сказал: "Обязательно посети иммерсивное шоу. Если, конечно, удастся достать билеты". Читаю об этом в Интернете, нахожу сайт шоу "Вернувшиеся" и понимаю, что очень-очень-очень хочу попасть на спектакль. Цена билета начинается от 3500 рублей, но до конца года недорогие абонементы были проданы еще в октябре. Есть немного билетов по 5000 рублей. Дорого, конечно, но, поколебавшись пару дней, я заложила эту сумму в бюджет поездки. Возник соблазн купить билет заранее, но я не была уверена в своих планах, поэтому пришлось повременить. Как я потом об этом пожалела…

* Иммерсивное шоу — это театр тотального погружения, в котором зритель из наблюдателя превращается в соучастника происходящего. Премьера иммерсивного шоу "Вернувшиеся" состоялась в конце 2016 года в Москве. Действие спектакля, поставленного по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения" (1881 г.), происходит сразу на четырех уровнях особняка XIX века в историческом центре столицы. Авторами проекта выступили пионеры жанра, американская команда Journey Lab — Виктор Карина и Мия Занетти. Продюсерами проекта стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов.

За два дня до шоу билетов не было вообще. Никаких. И на две недели вперед тоже. В день спектакля, обновляя сайт "Вернувшихся", я увидела один-единственный сданный кем-то абонемент на ближайший вечер и тут же купила его.

К 19 часам иду по центру столицы в назначенное место. Особняк стоит на небольшой улочке и выглядит совершенно нежилым. В окнах не светится ни одного огонька — неужели ошибка? Но нет, у особняка начинает собираться публика. Дама в изящном длинном платье и серьгой до плеча, с цветами и солидным мужчиной под руку. Несколько пар средних лет, которые, как выясняется, получили от друга приглашение отметить день рождения в иммерсивном театре (потом в особняке они все разбрелись, вернулись ошеломленные и долго обсуждали то, что увидели). Две женщины (как позже выяснилось, работницы банка — они потом запивали шоу шампанским за соседним столиком) и паренек с двумя девушками (он-то и выводил потом меня из темного-темного лабиринта, в который я зашла вслед за пастором…).

После небольшой паузы в баре нас приглашают в сам особняк. Строгая леди ледяным голосом объясняет:

— Вам теперь нельзя говорить и снимать предложенные белые маски. Нельзя трогать героев, но можно позволять им трогать вас. Неважно, живые они или мертвые... Стражи особняка в черных масках в любой момент могут отказать вам в посещении дома.

И они это, как выяснилось, непременно сделают в случае нарушения.

Четырехэтажный особняк семьи Алвингов — пожалуй, главный герой этого шоу. Там до мельчайших деталей обустроены гостиная, спальня и кабинет хозяев, огромная столовая, этаж слуг с парной, в которой им предстоит мыться, тут же воссоздали церковь, полноценный медицинский кабинет со снимками переломов и окровавленными инструментами, странный тоннель-лабиринт и комната детского приюта с пятиярусными кроватями, в которой развернется одна из самых трогательных сцен этого шоу…

* Для создания шоу в особняке площадью 1500 квадратных метров были проложены 15 километров проводов и установлено несколько тонн скрытого звукового и светового оборудования. Во время шоу происходит более 240 сцен, 130 из них абсолютно уникальны. Если играть все линии спектакля подряд, он будет идти 9 часов, а для каждого из зрителей он продлится примерно два с половиной.

И тут я почувствовала себя привидением. Встретившаяся мне в первой комнате благородная и величественная героиня в пышном платье не заметила меня совсем. Кажется, еще чуть-чуть, и она прошла бы сквозь меня и ничего не почувствовала. Хозяйка движется навстречу пастору, она говорит о строительстве приюта для детей и страховании здания, радуется приезду сына-художника. Дама ускользает и задевает меня шлейфом платья. Ты можешь ринутся за ней, а можешь пойти в кабинет и посмотреть старинные светильники. Или узнать, что же налито в стакане на столе. Но тут меня едва не сбивает с ног другая дама. Она тоже не видит ни меня, ни других посетителей шоу. Она страдает. Раздевается и ложится в белоснежную ванну, и вода чернеет на глазах. Так это же известная по "Интернам" главврач Анастасия Кисегач — актриса Светлана Камынина! Она смотрит сквозь меня и о чем-то рассказывает давно умершей матери…

Когда появляется бородатый капитан и начинает топить героиню в ванной, у меня по коже идут мурашки. Кажется, что что-то пошло не так, он делает это по-настоящему, что надо помочь – просто протянуть руку… Но капитан приходит в себя сам, он вытаскивает ее из черной воды и стремительно уносит куда-то. А женщина смотрит на нас полными боли, молящими о помощи глазами, и я уже не вижу в ней героиню "Интернов". Я вижу испуганную, дрожащую, мокрую с головы до ног женщину, которая попалась в лапы зверю…

* В кастингах приняли участие более 900 артистов со всех концов России, в итоге в проекте участвует 31 профессиональный актер и танцовщик. Режиссеры полгода в режиме строгой секретности обучали артистов техникам иммерсивного театра. В 2017 году актерская команда обогатилась приглашенными звездами — Кристина Асмус, Светлана Камынина, Анна Хилькевич, Станислав Ярушин.

Сюжет развивается одновременно в нескольких комнатах на разных этажах. Дикие танцы прислуги и приведений, страстные объятия хозяйки особняка и пастора, шантаж, признания и завуалированная, важная для всего повествования сцена изнасилования молодой девушки тем же капитаном… Каждый зритель видит свой, персональный спектакль, так как именно гость выбирает, куда, за кем пойти и за чьей судьбой подсмотреть.

Мистическая музыка сопровождает особо интимные локации шоу, порой там происходят странные вещи. Например, резко гаснет свет в комнате — а ты стоишь посреди нее, под ногами у тебя лежат слуги в агонии, и ты снова не знаешь, что делать. И даже телефон не можешь взять, чтобы посветить фонариком — мы их под чутким оком организаторов отключили в самом начале... Света не было пару минут, но показалось, что целый час.

* За время существования проекта старинный особняк XIX века в центре Москвы, где проходит спектакль, посетило более 50 000 зрителей. Многие из них возвращаются, чтобы открыть заново для себя пьесу Ибсена. За вечер гостями особняка могут стать порядка 230 зрителей. В неделю проходят два-три спектакля.

В какой-то момент ты начинаешь понимать, что каждого героя играют как минимум два совершенно разных, не похожих друг на друга актера. Сейчас мать сидит в столовой с одним своим "единственным" сыном-художником, а через час — уже совсем с другим. Одна горничная Регина (в исполнении известной по "Универу" Анны Хилькевич) кажется преданной и расторопной, вторая — просто кисейной барышней с невинными кудряшками. Одна фрау Алвинг неприступна и холодна, вторая же откровенно соблазняет служителя культа и танцует с ним эротический танец…

Об этом принципе зеркальности после спектакля мы разговорились с актером Михаилом Половенко, сыгравшим молодого Алвинга (да-да, тот самый, который едва не зарядил мне кулаком по голове в столовой во время шоу). По его словам, зеркальность позволяет показать альтер-эго героя, его мечты и желания, его тайную сущность.

Актеру Половенко 27 лет, помимо шоу он играет в театре у Романа Виктюка. В команде "Вернувшихся" с самого начала. Как и другие актеры, он прошел специальное обучение, потому что игра в таком шоу серьезно отличается от работы на сцене.

— Гости могут изменить настроение актера и сам ход спектакля. Поэтому каждый раз шоу отличается от предыдущего, — говорит Половенко.

Учиться всем актерам без исключения пришлось и танцам. Хотя, наверное, нельзя назвать эти элементы шоу именно танцами. Метания души и тела, так бы я могла охарактеризовать то, что увидела. Так вот, продюсером шоу выступил Мигель — многие его знают как наставника шоу "Танцы" на ТНТ. Он и внес свой хореографический вклад в действо.

Режиссер Виктор Карина: "Иммерсивные постановки сейчас стали главным мировым театральным трендом. Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться внутри фильма, спектакля или книги, пережить все события вместе с персонажами. Иммерсивный театр дарит зрителю уникальную возможность вовлечься в действие не только эмоционально, но и физически: чувствовать запахи и прикосновения, исследовать пространство на ощупь, взаимодействовать с актерами и “прожить” собственную сюжетную линию".

Театр, квест, сон, видение… Я не знаю, как было бы правильно назвать это вызывающее мурашки шоу на самом деле. Когда настало время финала, секьюрити в черных масках направили нас в общий зал, где и случились события совершенно неожиданные. После оставшиеся в живых герои взяли нас за руки и увели. Увели из особняка, в который очень хочется вернуться…

…После финала впечатленная публика выдыхает, снимает маски и оказывается в баре — в подвале особняка. Музыкальная группа, шампанское и обсуждение увиденного. Ноги гудят у всех (три часа беготни по лестницам), голова взрывается от эмоций, догадок и недосказанности. И тут один за другим в бар спускаются практически все актеры — сменившие чопорные костюмы на уютную повседневную одежду. Они тоже готовы участвовать в обсуждении шоу, подпевают музыкантам и совершенно не прячутся от впечатленных зрителей. Я, например, пила шампанское за одним столиком с Анной Хилькевич, и она мне показалась совсем не такой, как в многочисленных сериях "Универа".

*Автор благодарит пресс-службу шоу "Вернувшиеся" за предоставленные фотографии.