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Житель Первомайского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении собственной матери и грабеже.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в конце октября этого года между 36-летним обвиняемым и его 55-летней матерью произошла словесная ссора.
"В ходе конфликта сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес в область ее головы и тела не менее 14 ударов ногами. Через несколько часов потерпевшая скончалась от кровоизлияния в результате полученной черепно-мозговой травмы", — констатируют в СКР.
Помимо этого правоохранители установили причастность мужчины и двух его знакомых к хищению батареи отопления из подъезда жилого дома.
"Представившись перед жительницей дома сотрудниками управляющей компании, обвиняемые оторвали батарею от стены подъезда и вынесли, распорядившись впоследствии денежными средствами в размере 2400 рублей от ее продажи по своему усмотрению", — добавляют в ведомстве.
Известно, что мужчина неоднократно отбывал наказание за преступления, начиная с 14 лет.
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