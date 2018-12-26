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Элджей, держи квартиру: "Союз" снова помог "звезде" купить жилье в Барнауле

, ИА "Амител"
Барнаульский "Элджей" спел про свою новую недвижимость

Строительная компания "Союз" продолжает снимать креативные ролики о своих квартирах. Соцсети ещё не "остыли" от вирусного видео про барнаульскую Бузову — Ольгу Арбузову, которая стала счастливой обладательницей прекрасной квартиры от строительной компании.

Теперь квартиру покупает барнаульский Элджей, ну очень похожий на Элджея московского. Он поет песню "360", причем песня именно про новую квартиру. И кстати, популярный хип-хопер родом из Новосибирска.

Ролик — часть новой рекламной кампании СК "Союз". И таких будет ещё несколько. Но не будем тратить ваше время — наслаждайтесь просмотром.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.12.2018 08:22
Гость

)))))

0  0
26.12.2018 08:25
- гость -

Теперь квартиру покупает барнаульский Элджей, ну очень похожий на Элджея московского....... И, кстати, популярный хип-хопер родом из Новосибирска.

с русским языком у редакции явно проблемы....

0  0
26.12.2018 08:31
- гость -

страшный сон любой звезды, они покупают квартиру в союзе и переезжают жить в Барнаул)))

0  0
26.12.2018 09:24
ИГ

на элджея, совсем не похож

0  0
26.12.2018 09:39
Андрей

Молодцы!!!!!!

0  0
26.12.2018 09:41
- гость -

Желаю, конечно, популярности и продвижения, но про Арбузову 186 просмотров за 2 недели - вирусный ролик?

0  0
26.12.2018 09:42
- гость -

очень опухший местный элджей
а реклама смешная
но не куплю

0  0
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