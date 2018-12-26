Строительная компания "Союз" продолжает снимать креативные ролики о своих квартирах. Соцсети ещё не "остыли" от вирусного видео про барнаульскую Бузову — Ольгу Арбузову, которая стала счастливой обладательницей прекрасной квартиры от строительной компании.
Теперь квартиру покупает барнаульский Элджей, ну очень похожий на Элджея московского. Он поет песню "360", причем песня именно про новую квартиру. И кстати, популярный хип-хопер родом из Новосибирска.
Ролик — часть новой рекламной кампании СК "Союз". И таких будет ещё несколько. Но не будем тратить ваше время — наслаждайтесь просмотром.
Комментарии
)))))
Теперь квартиру покупает барнаульский Элджей, ну очень похожий на Элджея московского....... И, кстати, популярный хип-хопер родом из Новосибирска.
с русским языком у редакции явно проблемы....
страшный сон любой звезды, они покупают квартиру в союзе и переезжают жить в Барнаул)))
на элджея, совсем не похож
Молодцы!!!!!!
Желаю, конечно, популярности и продвижения, но про Арбузову 186 просмотров за 2 недели - вирусный ролик?
очень опухший местный элджей
а реклама смешная
но не куплю