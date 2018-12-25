Причину обрушения сопки в Хабаровском крае назвали в МЧС

Обрушение сопки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в реку Бурея произошло из-за оползня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Место обвала осмотрели сотрудники Дальневосточного института водных ресурсов и дальневосточного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, а также глава Верхнебуреинского района.
"Ученые пришли к тому, что это оползень. В результате осмотра будут сделаны экспертные заключения специалистов для того, чтобы можно было принимать дальнейшие меры. На основе одного визуального решения проблему не решить", — отметили в пресс-службе.
Ранее одной из версий произошедшего называли падение метеорита.
О сходе грунта в реку Бурея, которая питает Бурейскую ГЭС, стало известно 24 декабря.
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