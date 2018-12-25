Украинский депутат Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne подрался с политологом Александром Семченко, сообщает RT.
В ходе ток-шоу "Эпицентр политики" Мосийчук назвал Семченко "агентом Кремля", работающим за российские деньги. В ответ политолог назвал депутата душевнобольным и добавил, что не понимает каким образом тот оказался в Раде.
Потасовка продолжалась недолго, пока Мосийчук не оказался на полу. После он вновь ударил оппонента тростью. После того, как Семченко пытался покинуть студию, Мосийчук догнал его и в третий раз ударил тростью по спине.
В конце лета Мосийчук также с тростью накинулся на своего коллегу Сергея Лещенко. Это случилось после вечернего эфира телеканала NewsOne.
"Страной руководить — это не на гей-парады ходить", — обратился Мосийчук к Лещенко, который принимал участие в Марше равенства в Киеве 17 июня. В ответ Лещенко посоветовал Мосийчуку не поднимать эту тему, намекнув, что тот и сам сам может оказаться в невыгодным положении из-за предпочтений лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, в которой состоит Мосийчук.
Комментарии