Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева перепел рождественскую песню Джорджа Майкла Last Christmas, сообщает "РИА Новости".
Как рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, видео сделано ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла, а также в преддверии Нового года.
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии считается одним из наиболее крупных и известных армейских художественных коллективов России. Он находился в составе внутренних войск МВД до перехода в созданную позже Нацгвардию. Ранее коллектив перепел композицию группы Daft Punk — Get Lucky
Британский певец Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года. За свою карьеру Майкл выпустил большое количество хитов, среди которых Last Christmas, Careless Whisper, Jesus To A Child.
Комментарии
нда............ Джордж Майкл в гробу вертится......
в клипе не хватает эпизодов как росгвардейци митингующих в автобусы таскает... и т.д.
Их надо разжаловать в народный хор г.Мухосранска за поппулизацию западной поп культуры вопреки духовным скрепам своей отечественной.
Патриоты из НОДа и SERBа давно забыли цвет раствора бриллиантина...
стучу
вот такая скрытая пропаганда уже не первый год. ну вы поняли короче
А мне понравилось.
а почему не в голубых мундирах?)
золотовгвардейцам ближе "Эх, дубинушка, ухнем!" , а не эта г.пропоганда