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Губернатор-середняк: как оценили Томенко в национальном рейтинге глав

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался в самой середине рейтинга

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в Национальный рейтинг губернаторов по итогам 2018 года от Центра информационных коммуникаций "Рейтинг".

Томенко, возглавляющий регион с июня 2018 года (сначала был врио, выиграл выборы в сентябре), в рейтинге оказался на 36-й строчке.

Он вошел во вторую группу рейтинга (с 26 по 60 места). В этой же группе и с показателем выше Томенко большинство сибирских губернаторов: глава Новосибирской области Андрей Травников (26 место), глава Красноярского края Александр Усс (28 место), глава Омской области Александр Бурков (32 место), глава Томской области Сергей Жвачкин (34 место), глава Кузбасса Сергей Цивилев (55 место).

К слову, в первую группу рейтинга (с 1 по 25 место) не вошел ни один из сибирских губернаторов. В первой тройке мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюменской области Александр Моор, глава Тульской области Алексей Дюмин.

В третьей группе губернатор Иркутской области Сергей Левченко (66 место), глава Тывы Шолбан Кара-Оол (79 место), глава Республики Алтай Александр Бердников (81 место), глава Хакасии Валентин Коновалов (85 место).

"Во многом Виктор Томенко отличается от Александра Карлина как политик: это скорее тип "современного менеджера", более открытого к переменам, к динамичному развитию. При этом, конечно, каждый губернатор вынужден играть сейчас по правилам, спускаемым сверху. В свое время, например, Карлин говорил, что не хочет вступать ни в какую политическую партию, но потом вдруг вступил в "Единую Россию". Нечто похожее произошло недавно и с Томенко. Однако разница в том, что если перед Александром Карлиным стояла задача "подморозки", то Виктору Томенко теперь придется искать то, что еще можно "разморозить" и использовать для развития", — прокомментировал для рейтинга заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов.

Смену губернатора с Карлина на Томенко он оценил "скорее со знаком плюс, чем минус". По словам Чернышова, Александр Карлин был далеко не худшим из руководителей регионов, однако он уже во многом исчерпал положительный заряд своей миссии на Алтае.

"В крае был раскол элит, шумели митинговые страсти — надо было как-то переводить все в более спокойное русло. Эту задачу он и решил, методично гася очаги конфликтов. А потом его привычка все контролировать в ручном режиме стала скорее вредить развитию региона. Шло выдавливание из политики (а также из культуры, образования и так далее) многих из тех, кто придерживался сколько-нибудь самостоятельной позиции. На фоне низкого уровня жизни, застоя и сворачивания свобод все больше усиливался отток населения из края. Протестные настроения в регионе проявились в том, что Владимир Путин на выборах в марте 2018 года получил на Алтае на 11% меньше, чем в целом по стране. Возможно, это и было расценено в Кремле как "последняя капля", — добавил политолог.

Об этом же говорит и российский политолог, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

"И лишь относительно слабые результаты президента (итогов выборов — прим.ред.) в Якутии и Алтайском крае обернулись отставками глав этих регионов", — сказал он.

А вот что сказала председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова:

"Серьезные аварии в последние два месяца на теплотрассах в Барнауле, Кирове, Саратове и Балаково, Перми, оставившие без тепла в морозы десятки тысяч человек, замерзающие без топлива районы Карелии не способствуют закреплению образа губернатора-хозяйственника, если при возникновении такой ситуации глава региона предпочитает остаться на съезде "Единой России".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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