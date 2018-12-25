Фото: пресс-служба ЛДПР
Жильцы нескольких домов в Барнауле провели во вторник, 25 декабря, пикет против управляющей компании "ДЕЗ-2 Ленинского района". ЛДПР, как организатор акции, требует прокурорской проверки. Подробности сообщает пресс-служба партии.
Пикетчики вышли с лозунгами "Хватит драть с народа последние гроши!", "Коммунальщик, ты за совесть заплатил?", "ЛДПР требует прокурорской проверки "ДЕЗ-2"!", "Запишите на свой счет этот ваш перерасчет!", "У народа отбирают — в Таиланде отдыхают!", "Хватит обманывать жильцов! Мы платим честно!", "Куда утекают наши денежки?".
По словам жителей, коммунальщики пытаются переложить на них свои долги. В октябре 2018 года жильцы дома по адресу ул. Островского, 4 увидели в квитанциях перерасчет за холодную воду и водоотведение за 2011-2012 годы. В это время в доме находился магазин одной из крупных торговых сетей, сейчас "пивнушка". Жители уверены, что им "накрутили" лишний расход воды, ведь у них давно стоят квартирные и общедомовые счетчики.
"Пенсионеры из этих домов не могут оформить субсидии, потому что управляющая компания им не выдает справки об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Посмотрите платежные документы — там у всех почти "долгов" на 7-10 тысяч!" — отметил активист ЛДПР Сергей Булаев.
При этом срок действия договора управления домом истек в 2016 году.
"ЛДПР предполагает, что действия управляющей компании по внесению долгов незаконны. Они нарушают Постановление Правительства РФ № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". В любом случае, срок давности по долгам уже вышел", — прокомментировал депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин. Он сделал запросы в прокуратуру и Государственную инспекцию Алтайского края.
Жителей дома по адресу ул. Островского, 6 тоже заставляют платить за общедомовые нужды прошлых лет.
Комментарии
Когда только Каланча нажрется.
Да тут не пикетить уже надо, а расстреливать...