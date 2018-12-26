Жители Алтайского края продолжат смотреть в 2019 году местные телеканалы, несмотря на отключение аналогового телевидения и переход на "цифровое". Так, продолжит вещание в селах региона краевой телеканал "Катунь 24".
Второй же мультиплекс цифрового вещания заработает на всей территории Алтайского края до конца года. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3, "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.
Как сообщает сайт "Катунь 24", к июню 2019 года в Алтайском крае полностью отключат аналоговое вещание. При этом местные телеканалы будут сохранены в этом формате, несмотря на переход всех в "цифру".
"Отключение аналогового телевизионного сигнала произойдёт в 4 этапа. Алтайский край будет отключаться в последний, четвёртый этап, который будет идти с третьего июня. Отключаться будут только федеральные телеканалы, которые входят в первый и второй мультиплексы. Региональные телеканалы отключаться не будут. Телеканал "Катунь 24" продолжит вещание в эфире на всей территории Алтайского края!", — прокомментировал технический директор КБУ ИД "Регион" Николай Клеймёнов.
При этом ранее министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов в ходе онлайн-конференции на сайте правительства утверждал, что канал не будет производить вещание в селах, где нет кабельного телевидения.
На самом деле проблема местных телеканалов и цифрового вещания — болезненная тема для многих регионов страны. Многие уже отмечают, что прогресс может убить местное телевидение. Так, в Новосибирске направили обращение к президенту страны Владимиру Путину.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Носков заявил, что региональным каналам могут дать отдельный слот в федеральной сетке вещания.
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