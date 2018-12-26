Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномально холодной погоды продолжается в Алтайском крае — днем 26 декабря в регионе местами будет холоднее -30 градусов.
Минувшей ночью температура опускалась до -39 градусов. В дневное время в крае будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температуры в светлое время суток составят -22....-27 градусов, в отдельных районах до -32 градусов.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры составят -24...-26 градусов.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
Напомним, что в регионе продолжает действовать прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. Дело в том, что отклонение среднесуточной температуры воздуха на этой неделе составляет 8…20 градусов ниже климатической нормы.
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